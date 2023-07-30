«Сочи» провёл двусторонку перед стартом Sochi Hockey Open — 2023

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На финише первого тренировочного цикла хоккеисты «Сочи» сыграли двусторонний матч в формате «Белые» против «Синих», сообщает официальный сайт клуба. Основное время (три периода по 30 минут грязного времени) завершилось вничью 4:4.

При этом «Синие» вели 4:0, но позволили сопернику к концу третьего периода сравнять счёт. За «Синих» отличились Алексей Васильков, Артур Тянулин, Кирилл Рассказов и Никита Феоктистов, за «Белых» — Дмитрий Уткин, Даниил Сероух, Борна Рендулич и Сергей Попов.

Ворота в первых двух периодах защищали Михаил Бердин («Белые») и Максим Третьяк («Синие»), затем на льду появились Никита Тулинов и Максим Абдуллаев.

В овертайме «Синие» забросили дважды (Тимур Хафизов, Ильдар Шиксатдаров), в серии бросков также сильнее оказалась команда «Синих» со счётом 2:1 (Тимур Хафизов, Никита Феоктистов – Борна Рендулич).

«Белые»: Бердин (Тулинов); Грэм-Галенюк, Рендулич-Криштоф-Попов; Корягин-Аляев, Гараев-Сагадеев-Николаев; Новиков-Юзбашян, Сероух-Уткин-Петьков.

«Синие»: Третьяк (Абдуллаев); Бердюков-Мачулин, Тянулин-Рассказов-Шиксатдаров; Крощинский-Кудако, Завгородний-Хафизов-Феоктистов; Косовец-Ибрагимов, Авершин-Морозов-Ярулин, Васильков.

В субботу и воскресенье у хоккеистов выходные дни, с понедельника команда продолжит тренировки на льду арены «Шайба». Турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open — 2023 стартует 3 августа.