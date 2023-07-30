Гончаров: у «Витязя» собирается классный коллектив

Нападающий «Витязя» Никита Гончаров подвёл итоги двустороннего матча подмосковного клуба на «Арене Балашиха». Он играл за команду Игоря Головкова, которая победила команду Владимира Галузина со счётом 3:2. На счету Гончарова решающий гол в матче.

«Эмоции хорошие, первая двусторонняя игра у команды была. Всё классно, здорово, наша команда выиграла. Поэтому эмоции только положительные. Сначала проигрывали 0:1, потом сравняли. Такая плотная игра была, счёт был 2:2 и мне удалось забить, сделать 3:2.

Сборы проходят отлично, коллектив у нас собирается вообще классный. Сейчас поедем в парк «Патриот». Там сборы, я думаю, уже будут чуть-чуть потяжелее, льда будет побольше. Но в любом случае это работа, которая нам нужна. Закладываем фундамент на сезон.

В двусторонке у меня тройка была такая: Егор Зубов, Виталий Попов и ещё Игорь Угольников был с нами. Мы менялись все в круг. Забили две шайбы, поэтому я доволен», — сказал Гончаров в интервью, опубликованном на официальной странице «Витязя» в VK.