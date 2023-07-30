Нападающий «Витязя» о двусторонке: сразу чувствуются большие скорости, не как в МХЛ

Нападающий «Витязя» Иван Детков поделился впечатлениями от участия в двустороннем матче подмосковного клуба на «Арене Балашиха». Он играл за команду Владимира Галузина, которая уступила команде Игоря Головкова со счётом 2:3. На счету Деткова первый гол в матче. Нападающий в прошлом сезоне выступал в МХЛ в составе «Русских витязей» и ещё ни разу не играл в КХЛ.
«Матч прошёл очень хорошо. Понравилось, быстрая игра. Не как в МХЛ, сразу чувствуются большие скорости. В моменте с голом я пошёл активно на защитника. Защитник засуетился. Я выставил клюшку, отобрал, и увидел, что вратарь тоже не был готов. Первым же касанием бросил, и, получилось так, что попал. Ребята поздравляли. Спасибо им. Всегда приятно забивать.
Сборы проходят отлично. 30 июля уезжаем, будем работать в парке «Патриот». Я там никогда не был, будет интересно туда съездить» — сказал Детков в интервью, опубликованном на официальной странице «Витязя» в VK.
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