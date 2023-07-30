Генменеджер «Аризоны» высказался о выставочных матчах клуба в Австралии

Генменеджер «Аризоны» Билл Армстронг высказался о выставочных матчах клуба в Австралии. Они сыграют два предсезонных матча с «Лос-Анджелес Кингз» в Мельбурне, в рамках NHL Global Series 22 и 23 сентября.
«Я считаю, что достоинство Австралии в том, что мы, играя там в хоккей, можем испытать то, что сможет испытать только одна команда, кроме нас. Я думаю, что это очень сблизит нас как команду. Мы не собираемся сплачиваться к Рождеству, мы собираемся сделать это до того, как состоится наша первая игра регулярного сезона.
Я думаю, что это даёт возможность нашему тренеру сразу же работать с командой с самого начала, поэтому я думаю, что это большой плюс, если мы сможем побороть смену часовых поясов и улучшить наши физические кондиции», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.
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