«Флорида» продлила контракт с российским тренером по развитию Максимом Ивановым
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«Флорида» продлила контракт с тренером по развитию Максимом Ивановым. Как сообщил россиянин у себя на странице в соцсети, соглашение рассчитано сроком на два года.
Максим Иванов ведущий мировой тренер по развитию навыков катания и владения шайбой, много лет работавший в «Питтсбурге», в 2016 и 2017 годах стал обладателем Кубка Стэнли с командой. У Максима своя крупная хоккейная школа — он проводит сборы по всему миру. В сезоне-2019/2020 специалист сотрудничал с «Авангардом». Иванов много лет персонально работает со многими звёздами в мировом хоккее такими как Сидни Кросби, Евгений Малкин, Александр Барков и другими.
Напомним, «Флорида» в прошлом сезоне НХЛ дошла до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступила «Вегасу».
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