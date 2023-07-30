Даллман рассказал, как решился на игру в КХЛ после просмотра фильма «Борат»

Канадский защитник Кевин Даллман рассказал, как решился на игру в КХЛ в первый же год создания лиги. Канадский игрок обороны выступал в КХЛ с 2008 по 2019 годы за клубы «Барыс» и СКА.

«Летом как раз сформировалась КХЛ. Я вижу, туда уходит Ягр, Крис Саймон, Штумпел, очень много больших имён туда улетает. Я поговорил со своим агентом, он сказал, что есть парочка предложений — от Астаны, ЦСКА, Риги. Я такой: «Ну хорошо, рассмотрим эти предложения». А тут проходит пару дней или недель и выходит фильм «Борат». И мы смотрим всё это семьёй, помираем со смеху, и такие: «Казахстан не может быть таким, это просто фильм».

Агент говорит, там в Астане будет ещё один канадец, Марк Ламот, вратарь, и если мне нужно кому-то позвонить, то можно позвонить ему. Я и позвонил Марку, а он уже был в лагере «Барыса», и в целом уже имел опыт игры в России, во многих командах. Он всё объяснил, в целом помог обустроиться как дома, рассказал о парнях из команды, там были чехи, словаки. Я сказал: «Отлично, я лечу».

Поговорил ещё со Штумпелем попозже. Это ещё более укрепило моё решение. У меня был такой настрой — прилечу, отработаю мощный сезон, докажу, что я могу показать хорошие цифры, наряду с мировыми топами, а потом вернусь в НХЛ и продолжу карьеру там. Семья устроила мне вечеринку, сделали тортик, а на следующий день я сажусь в самолёт и оказываюсь в Астане. Меня забрали, я был открыт ко всему, не был предвзят, и это сработало в мою пользу.

Правда, в аэропорту потеряли мою экипировку, это была единственная подстава. Мне нужно было присоединиться к команде в Латвии, в Риге, но у меня не было экипировки, поэтому я просто встретился там со всеми, потусовался и вот как-то так», — цитирует Даллмана Шайба.Kz.

Даллман — семикратный участник Матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018), лучший защитник КХЛ сезона-2008/2009. Канадец вошёл в символическую сборную за 15 лет существования КХЛ.