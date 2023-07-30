Светлов — о новом правиле КХЛ: эта новинка радикальная и серьёзно повлияет на ход игры

Олимпийский чемпион Сергей Светлов оценил изменения в правилах КХЛ и выделил одно из них в качестве новинки, серьёзно повлияющей на ход игры.
«Мне нравится запрет проводить с шайбой больше трёх секунд в трапеции за воротами. Если не идёт смена, всегда просил своих игроков не задерживаться в этой зоне площадки, поскольку она пассивная и тормозит атаку. Тем более это стало актуальным после перехода КХЛ на маленькие площадки. Пространство за воротами стало меньше, нужно его избегать. Да и вообще канадские площадки диктуют максимально быстрый вывод шайбы из своей зоны.
Вбрасывания в зоне команды, играющей в меньшинстве, после каждого из перерывов? Тут аналогия с футбольным правилом офсайда, всё в пользу атаки. Отчасти новинка искусственная, нарушает многолетние принципы игры. Но с другой стороны она призывает не нарушать правила и как можно агрессивнее играть в атаке, чтобы зарабатывать удаления. Вообще эта новинка — интересная и, скажем так, радикальная, она серьёзно повлияет на ход игры. Фактически это «плюс 20 секунд» к каждому большинству на стыках периодов. Раньше перерыв разрывал эти две минуты, и игроки считали такое большинство не совсем полноценным. Теперь, наоборот, оно становится даже более опасным, чем большинство в середине периодов. Это важный нюанс», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в межсезонье КХЛ ввела ряд новых правил. Отныне команды в КХЛ будут получать двухминутный штраф за открытую калитку при получении травмы игроком. Хоккеист не получит 10-минутный штраф, даже если он скинул перчатки, если соперник отказался от драки. Хоккеистам запрещено держать шайбу более трёх секунд в трапеции за своими воротами – сначала будет выноситься предупреждение, а потом уже двухминутный штраф. Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге.
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