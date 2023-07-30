«Поначалу его все чуть ли не ненавидят». Готовец — о тренировках под руководством Хартли

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец вспомнил времена игры в «Авангарде», где он под руководством Боба Хартли стал обладателем Кубка Гагарина. Игрок обороны отметил внимание канадского специалиста к деталям.

«Когда с Бобом Хартли работают, его все чуть ли не ненавидят — а потом уходят и понимают, насколько он разбирается в хоккее и насколько детали, которыми он всех мучает, важны. Хоккей сейчас настолько быстрый, что любая мелочь может решить исход матча. Большинство действий происходят на инстинктах, и как ты их отработаешь на тренировках, так у тебя потом и в игре будет.

Рассказать о какой-нибудь из таких деталей? Клюшка всегда должна быть на шайбу. В зоне обороны или в средней зоне он запрещал играть в тело. Говорил: «Зачем тебе убивать игрока, если он всё равно пас отдаст?». При возврате в оборону нападающий обязательно должен знать, как поставить коньки — тормоз лицом к шайбе. И когда Боб тебя на тренировке этим мучает… Но потом всё идет на пользу. А возвращаясь к тому, что же нужно «Динамо» для победы — уделять внимание деталям. Желания и работоспособности хватает. В этом сезоне Гусев и Ожиганов добавились — эти ребята привнесут мастерства в команду. Однако не забываем и про мелкие детали, которые могут казаться неочевидными, но работают на перспективу и улучшают игру», — цитирует Готовца AllHockey.ru.

Ранее бывший нападающий «Авангарда» Клим Костин отметил внимание Боба Хартли к деталям и заявил, что после его уроков стал совсем другим хоккеистом.