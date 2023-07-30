Кудашов – о соперниках «Динамо» на сборе: в России кубок надо проводить!

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги первого этапа сборов и высказался о соперниках команды в первых двух предсезонных матчах.

«Итоги сборов – выполнили всю работу и прошли практически прошли без травм. Надеюсь, что с минимальными повреждениями, и после выходных все оклемаются. Проверили всё, что мы хотели – молодёжь, среднее звено, ветеранам дали возможность сыграть. У нас закончился первый этап, дальше начинается новый, где мы будем формировать звенья и наигрывать состав. Будем готовиться к сезону.

Насколько релевантными были соперники? Очень. Вы знаете, у нас кубок надо проводить, потому что в начале сезона любая команда может обыграть любую! Агрессивные, быстрые, заряженные. А как по-другому? У них хорошая мотивация, они молодцы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» в первых двух предсезонных матчах обыграло клубы ВХЛ. Москвичи были сильнее АКМ со счётом 5:0, а затем обыграли «Дизель» по буллитам со счётом 2:1.