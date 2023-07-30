Кудашов – о лимитчике: не будет такого, что один игрок зашёл в состав и играет все матчи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о ротации состава в будущем сезоне КХЛ.
«Планируем ли идти в сезон с тремя вратарями? Да. Пока ни один из вратарей не дал повода, чтобы мы в нём разочаровались или расстроились. Моторыгин оказывает достойную конкуренцию, и он пока в обойме.
Основная конкуренция в команде за роль защитника-лимитчика? Вы не забывайте, что у нас есть ещё и нападающий. Чернышов выздоровеет, ещё и Максимов у нас в той команде. Конкуренция у них большая и жёсткая, и мы не будем форсировать. Мы всё прекрасно понимаем, и у нас не будет такого, что один игрок у нас зашёл и играет все матчи. Все получат возможность и свой шанс. Да здесь даже не то, что шанс себя проявить. Главное – это ввод этих ребят во взрослый хоккей», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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