Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – о лимитчике: не будет такого, что один игрок зашёл в состав и играет все матчи

Кудашов – о лимитчике: не будет такого, что один игрок зашёл в состав и играет все матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о ротации состава в будущем сезоне КХЛ.

«Планируем ли идти в сезон с тремя вратарями? Да. Пока ни один из вратарей не дал повода, чтобы мы в нём разочаровались или расстроились. Моторыгин оказывает достойную конкуренцию, и он пока в обойме.

Основная конкуренция в команде за роль защитника-лимитчика? Вы не забывайте, что у нас есть ещё и нападающий. Чернышов выздоровеет, ещё и Максимов у нас в той команде. Конкуренция у них большая и жёсткая, и мы не будем форсировать. Мы всё прекрасно понимаем, и у нас не будет такого, что один игрок у нас зашёл и играет все матчи. Все получат возможность и свой шанс. Да здесь даже не то, что шанс себя проявить. Главное – это ввод этих ребят во взрослый хоккей», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» рассказал о восстановлении двух травмированных лидеров команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023