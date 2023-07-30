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В московском «Динамо» назвали срок восстановления нападающего Максима Джиошвили

В московском «Динамо» назвали срок восстановления нападающего Максима Джиошвили
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин назвал срок восстановления нападающего Максима Джиошвили.

«Максим Джиошвили выбыл из строя на четыре — пять недель», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Джиошвили провёл 62 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф нападающий отметился двумя заброшенными шайбами в шести матчах.

В 2019 году в составе студенческой сборной России Джиошвили стал победителем зимней Универсиады в Красноярске. В финале со Словакией (2:1) он забил первый гол россиян. В декабре 2022 года Максим получил первый вызов во взрослую сборную России. Дебютный матч сыграл 17 декабря 2022 года против Казахстана (6:2), набрав в нём два очка (1+1).

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