Готовец: в КХЛ некоторые игроки могут появиться на сборах не на 100% подготовленными

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец оценил изменения в подготовке хоккеистов в КХЛ.

«Мы движемся к системе подготовки к сезону, как в НХЛ? Уже идём к этому. С кем не разговариваю, все хоккеисты, несмотря на длительную предсезонку, летом занимаются самостоятельно. Максимальный перерыв — это месяц. А потом начинают кататься, работать индивидуально с тренером. В НХЛ большая конкуренция. Там ты обязан прийти готовым. Если ты не готов, то на твоё место ещё человек 20.

В КХЛ некоторые игроки могут позволить себе появиться на сборах не на 100% подготовленными. Да и сборы у нас проходят полтора месяца, поэтому форма и должна набираться постепенно. В голове сидит, что до первой игры ещё масса тренировок. Не стоит надрывать себя. Просто приходи в тонусе, готовый к предстоящим нагрузкам. Думаю, что со временем, возможно, тренеры заметят, что люди приходят на сборы уже подготовленные, и сократят сборы. Но тут уже ответственность ложится на игроков, и каждый должен быть готов к тому, что, если ты пришёл без подготовки, тебя спокойно могут расторгнуть», — сказал Готовец в интервью Allhockey.

В прошлом сезоне Готовец сыграл 65 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.