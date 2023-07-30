Бекетаев: ребята в «Барысе» прикладывают много усилий для моей реабилитации

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев рассказал о ходе восстановления после травмы и оценил подготовку легионеров. Он перенёс хирургическое вмешательство после выступления за сборную Казахстана на чемпионате мира.
«Я работаю индивидуально с тренерами по реабилитации, по физподготовке, массажисты очень много со мной работают, доктора. Это процесс, сильно отличающийся от общекомандного. Ребята в команде прикладывают много усилий для моей реабилитации. Это первый опыт для меня после операции, после первой травмы. Немного странно одному готовиться, но в общем неплохо.
Как можно оценить прибывших легионеров? Ребята-легионеры приезжают подготовленными. Они хорошо готовятся летом в индивидуальном порядке. Сейчас можно сказать, что они выделяются. Давид Скленичка, Джозеф Лабейт неплохо смотрятся. Алекс Грант всегда готов, Эдди Паскуале показывает, что на данный момент он, возможно, первый вратарь и первым подойдёт к сезону», — приводит слова Бекетаева Шайба.kz.
- 30 июля 2023
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