Журналист рассказал, как «Нью-Йорк Рейнджерс» может заменить Тарасенко

Журналист Эрик Уилсен в статье на Empire Sports Media рассказал, как «Нью-Йорк Рейнджерс» может заменить российского нападающего Владимира Тарасенко, который недавно подписал однолетнее соглашение с «Оттавой Сенаторз».

«Одним из самых недооценённых вкладов Тарасенко в «Рейнджерс» был его опыт, особенно во время плей-офф. Это присутствие ветеранов имело решающее значение для «синерубашечников», поскольку в команде было много молодых звёзд.

К счастью, рынок свободных агентов в этом межсезонье помог «Рейнджерс» привлечь несколько нападающих-ветеранов, чтобы повысить глубину и опыт клуба. Ник Бонино, Тайлер Питлик и Эрик Густафссон подписали контракты с «Рейнджерс» сроком на один год. Хотя эти три ветерана вряд ли будут набирать очки каждую игру, они принесут «Нью-Йорку» много опыта и хоккейного IQ, которые должны превзойти Тарасенко.

У «Рейнджерс» не должно возникнуть особых проблем с заменой Тарасенко в этом сезоне. Он был отличным дополнением к команде в то время, когда он играл за «Рейнджерс», но его вклада было недостаточно, чтобы оказать влияние на плей-офф 2023 года. Если пришедшие звёзды продолжат приносить очки, а новые игроки сыграют свою роль, «Нью-Йорк» должен быть в состоянии показать те же цифры и повторить то, что было с Тарасенко», — написано в статье.