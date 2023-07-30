«В Поднебесной можно найти развлечения на любой вкус». Голкипер Дорожко — о жизни в Китае

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко рассказал о своём периоде карьеры за китайский «Ценг-Тоу» в ВХЛ.

«Как попал в «Ценг-Тоу»? Я начал сезон в ангарском «Ермаке». Там на старте чемпионата поменялось три тренерских штаба. Крайние приехали со своими ребятами, подтягивали их. Нас, кто был в команде, начали убирать. Сначала меня аккуратно, под шумок. Потом Вадима Никитина, через месяц. Я сидел дома, и агент нашёл вариант в Китае. Спросил поеду ли, а у меня вариантов не было. Там у команды сезон плохо начался. В «Ценг-Тоу» огромный опыт и большую практику получил.

Летело всё, что могло лететь? Да. Для вратаря это хорошо. Быстро форму игровую набираешь через броски и постоянные матчи. Хорошее время.

Как там в бытовом плане? Мы жили в отеле. С квартирами там сложно. У президента хоккейного клуба была своя сеть гостиниц, поэтому проблемы не было. Тем более, мы задерживались в Китае дней на десять, а потом улетали на выезд. Если разобраться, то в Поднебесной можно найти развлечения на любой вкус.

К еде нужно привыкнуть. И это не совсем просто. Обычно на обед у хоккеистов курица, макароны, бульон, салат. У нас всегда так было, с детства. А там приходишь после раскатки — куриные наггетсы, суп, где вода и листья какие-то плавают… Салаты непонятные — яблоки, бананы и помидоры в йогурте!», — сказал Дорожко в интервью Allhockey.

Ранее Максим Дорожко поделился эмоциями от дебюта в КХЛ.