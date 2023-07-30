Олег Кваша оценил вероятность хоккея в формате «3х3» стать отдельной дисциплиной

Экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ Олег Кваша рассказал о своём отношении к хоккею в формате «3х3».
«Я участвовал в турнире «3х3» в [московской] лиге 3HL. Там хоккеист должен был обязательно сделать пас в зоне атаки – нельзя бежать через всю площадку на вратаря. Я уже закончил карьеру, и мне было просто перестроиться. Другое дело – действующие игроки. Во время последнего матча я подсел к соперникам, которые уже, очевидно, вылетали. А они мне говорят: «Мы только сейчас правила поняли».
Пока не могу представить, как этот формат может существовать отдельно от простого хоккея. Это больше шоу. Всё подстроено под атаку и голы. Получается более зрелищный и лёгкий хоккей. Но пока не понимаю, как набирать сборную, если появится турнир от IIHF. Нужны действующие хоккеисты – но из каких лиг? Если кого-то не взяли в сборную «5х5», то позовут в команду «3х3»? Кроме того, пока «3х3» существует больше в плоскости букмекеров, вряд ли он станет отдельным видом спорта», — приводит слова Кваши «Ведомости. Спорт».
- 30 июля 2023
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