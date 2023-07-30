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«Бостон» изучает рынок НХЛ на предмет интереса к их голкиперу Линусу Улльмарку

«Бостон» изучает рынок НХЛ на предмет интереса к их голкиперу Линусу Улльмарку
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Журналист Джимми Мёрфи в статье на сайте Boston Hockey Now рассказал, что «Бостон Брюинз» изучает рынок НХЛ на предмет интереса к голкиперу Линусу Улльмарку.

«Источник в руководстве НХЛ подтвердил мне, что «Бостон» изучает рынок лиги на предмет интереса к их голкиперу Линусу Улльмарку, у которого осталось два года от его четырёхлетнего контракта на $ 20 млн.

«Брюинз» ждут, что произойдёт с их арбитражной ситуацией с другим голкипером Джереми Свейманом. Он хочет $ 4,8 млн, а «Брюинз» предлагают только $ 2 млн, что ясно указывает на то, что две стороны далеко друг от друга. В зависимости от решения арбитража клуб рассмотрит дальнейшие действия, чтобы уместиться под потолком зарплат.

Проблема с «Бостоном» в том, что им прямо сейчас нужны качественные игроки. Посмотрите на «Брюинз» в центре нападения», — сказано в статье.

По итогам прошлого сезона Линус Улльмарк стал обладателем награды «Везина Трофи» как лучший вратарь Национальной хоккейной лиги.

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