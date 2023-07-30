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Сестра Фила Кессела Аманда стала помощником президента по хоккейным операциям «Питтсбурга»

Сестра Фила Кессела Аманда стала помощником президента по хоккейным операциям «Питтсбурга»
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«Питтсбург Пингвинз» назначил Аманду Кессел на должность специального помощника президента по хоккейным операциям, сообщает Pittsburgh Tribune Live. Конкретный характер её обязанностей в новой роли пока публично неизвестен. Ранее Кессел занимала должность в программе исполнительного менеджмента.

31-летняя Аманда является одной из самых результативных игроков в истории женской национальной команды США. Она помогла этой команде выиграть три олимпийских медали, в том числе золотую в 2018 году. Четырежды Кессел становилась чемпионкой мира (2013, 2017, 2019, 2023).

Аманда — сестра форварда Фила Кессела, который с «пингвинами» выиграл два Кубка Стэнли (2016, 2017). Фил — серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Он занимает первое место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей подряд в регулярных чемпионатах.

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