Сестра Фила Кессела Аманда стала помощником президента по хоккейным операциям «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» назначил Аманду Кессел на должность специального помощника президента по хоккейным операциям, сообщает Pittsburgh Tribune Live. Конкретный характер её обязанностей в новой роли пока публично неизвестен. Ранее Кессел занимала должность в программе исполнительного менеджмента.

31-летняя Аманда является одной из самых результативных игроков в истории женской национальной команды США. Она помогла этой команде выиграть три олимпийских медали, в том числе золотую в 2018 году. Четырежды Кессел становилась чемпионкой мира (2013, 2017, 2019, 2023).

Аманда — сестра форварда Фила Кессела, который с «пингвинами» выиграл два Кубка Стэнли (2016, 2017). Фил — серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Он занимает первое место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей подряд в регулярных чемпионатах.