Защитник «Динамо» Готовец: мы катком должны были пройтись по «Торпедо»? Чудес не бывает

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о серии Кубка Гагарина — 2023, в которой бело-голубые уступили «Торпедо» со счётом 2-4.

«Трудно назвать явную причину. Смотрю на это с точки зрения, что это спорт. Может, на словах мы и были фаворитами, но если смотреть по той же таблице, то «Торпедо» закончило выше, чем мы. Значит, они должны были быть фаворитами, чувствовать давление.

Выходишь на любого соперника с желанием выиграть — «Торпедо» там или СКА. Но мне непонятно, почему все считают, что мы катком должны были пройтись по нижегородцам? Исходя из того, что я читал — все в таком шоке были, что «Торпедо» нас прошло. Но чудес не бывает. Они провели хороший сезон, были выше в таблице, и ожидать, что мы на одном коньке их объедем, не стоило. До пятой игры серия была равна. Переломным стал четвёртый матч, когда мы забили два быстрых гола. Нижегородцы сравняли и выиграли в овертайме. Если бы мы закончили ту игру также мощно, как начали, то всё было бы по-другому. Счёт в серии стал бы 3-1 в нашу пользу, и Нижнему тяжело было бы отыграться. А тут — стало 2-2. У них прилив эмоций случился, а нам было обидно — упустили такую игру. В следующих двух встречах они тоже овертаймы забрали и прошли дальше», — сказал Готовец в интервью Allhockey.

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