Федотов будет выступать за «Филадельфию», если ИИХФ признает его контракт действующим

Российский голкипер Иван Федотов планирует соблюдать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по его контракту, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере» со ссылкой на агента Джей Пи Бэрри.

Сообщается, 30 июля состоялся телефонный разговором с Федотовым, в ходе которого он сообщил, что готов принять решение ИИХФ по спорту между «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА по его контракту. Отмечается, россиянин просто хочет возобновить свою карьеру.

Если контракт Федотова с «Филадельфией» будет признан действующим и обязательным к исполнению, то голкипер будет выступать в НХЛ.

Напомним, в июне сообщалось о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако, в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.