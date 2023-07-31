Генменеджер «Вегаса» рассказал о комплектовании состава на следующий сезон

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон рассказал о комплектовании состава команды на сезон-2023/2024.

«Мы не стремились привлечь кого-либо за пределами нашей команды. Все решения, которые мы принимали, касались людей, с которыми мы только что выиграли Кубок Стэнли, так что по определению это было трудно. Но мы чувствуем, что добились своего, и взволнованы тем, как всё это отразится на нашем составе», — приводит слова Маккриммона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.