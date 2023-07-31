Тренер «Рубина» Ячменёв: не сказал бы, что Челябинск в 90-е был криминальным городом

Главный тренер «Рубина» Денис Ячменёв рассказал о Челябинске в 90-е и о том, как начал заниматься хоккеем.

«Я бы не сказал, что Челябинск — криминальный город, думаю в 90-е все города примерно были одинаковыми. Не попал в плохую компанию благодаря воспитанию, в первую очередь родителям. Старший брат занимался хоккеем, и меня тоже отдали. Мама особенно любила хоккей, папа тоже. Водили заниматься, старались, чтобы не попал в дурную компанию. Хотя в те времена на улице проводили много времени. Как это всё совмещалось? Наверное, время было другое.

Почему начал заниматься хоккеем? Родители этого хотели, старший брат занимался им. Хотя их никогда не спрашивал об этом, почему именно в этот вид спорта. В раннем возрасте, примерно в 3,5 года, отдали на катание, так постепенно и начал заниматься хоккеем. Бывало, например, по болезни не занимался несколько месяцев. Более серьёзно начал заниматься в школе «Трактора».

Хоккей помогал заработать авторитет на улицах среди парней? Конечно. Спорт всем нравился. Не все умели хорошо кататься на коньках, а уж тем более с шайбой обращаться. Когда на коробку приходили кататься какие-то ребята со специализированных школ, это бросалось в глаза. И до сих пор это так. И друзья разные появлялись. Сначала, до пятого класса, я был в обычной школе, а позже в спецклассе. Нас там было 28 пацанов.

Часто дрались? Нет. Школа специализированная, она напротив школы «Трактора», на ЧТЗ, напротив стояла такая же хорошая школа. Драк класс на класс с ребятами из параллели не было, как и с другими классами. Чаще было, что мы между собой конфликтовали, такие детские, перерастали во что-то большее. Но тренер Александр Степанович Глазков воспитывал нас, старался избегать драк, мы жили по принципу «Что происходит на льду, остаётся на льду». Тренер хорошо следил за дисциплиной», — цитирует Ячменёва 72.ru.

Как тренер Ячменёв с «Рубином» становился обладателем кубка Петрова сезона-2021/2022.