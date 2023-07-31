«Ненавижу проигрывать и играть в закрытый хоккей». Епанчинцев — о стиле работы

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев оценил нововведения в правилах и рассказал о своём стиле работы.
«Лёд всё покажет. Но основная идея поправок понятна — ускорение игры, её перевод из своей зоны в зону атаки. Мне это нравится, поскольку всегда требовал от игроков максимально быстро уходить в нападение.
При мне команда вновь будет играть в атакующий хоккей? Ненавижу проигрывать и играть в закрытый хоккей. Но современный хоккей — это не авантюра, а баланс правильных действий как в атаке, так и в обороне. Именно этот баланс и ищем в контрольных матчах. В них принципиально важен не столько результат, сколько качество игры в связках, тройках и пятёрках», — сказал Епанчинцев в интервью Russia-Hockey.ru.
В прошлом сезоне «Амур», руководимый Епанчинцевым, занял 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.
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