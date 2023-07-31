Московское «Динамо» отменило два предсезонных матча

Пресс-служба московского «Динамо» объявила об отмене двух предсезонных матчей.

Отменены матчи 5 августа с «Амуром» и 19 августа с «Витязем». О причинах отмены не сообщается. Таким образом, в расписании бело-голубых остаётся матч со «Спартаком» 6 августа, а также два предсезонных турнира: «Кубок Республики Башкортостан» (10–13 августа) и «Кубок мэра Москвы» (24–27 августа).

Регулярный сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» начнёт домашним матчем со СКА 2 сентября 2023 года.

В прошлом сезоне подопечные Алексея Кудашова заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков после 68 матчей. В плей-офф москвичи в первом раунде уступили «Торпедо» со счётом 2-4.