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Губернатор Хабаровского края прокомментировал желание Ли получить российское гражданство

Губернатор Хабаровского края прокомментировал желание Ли получить российское гражданство
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал желание канадского нападающего «Амура» Кэмерона Ли получить российское гражданство.

«Тот самый случай, когда канадец планирует получить российское гражданство и продолжить выступать за наш «Амур». Мы его в этом намерении поддержим!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Прошлый сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах нападающий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.

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