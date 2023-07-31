Губернатор Хабаровского края прокомментировал желание Ли получить российское гражданство

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал желание канадского нападающего «Амура» Кэмерона Ли получить российское гражданство.

«Тот самый случай, когда канадец планирует получить российское гражданство и продолжить выступать за наш «Амур». Мы его в этом намерении поддержим!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Прошлый сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах нападающий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.