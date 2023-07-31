Николишин — о трагедии с Родионовым: родители и тренеры должны быть внимательны к игрокам

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин рассказал о мерах безопасности при проведении соревнований в Москве.

«У нас основным фактором при проведении соревнований в Москве является безопасность. Для этого строго обязательно прохождение углублённого медицинского обследования для каждого из участников соревнований, равно как дежурство скорой помощи на каждом матче, и мы это контролируем. Но именно от несчастных случаев не застрахован никто. То, что произошло с Валентином Родионовым, — огромная и невосполнимая трагедия для всего хоккея.

К сожалению, игроки иногда легкомысленно относятся к травмам, особенно к сотрясениям. Тут, конечно, важно, чтоб родители и тренеры были внимательны к игрокам. Они в первую очередь дети, а уже потом хоккеисты, без которых не выиграть матч», — цитирует Николишина ТАСС.

21 ноября 2021 года во время матча Открытого первенства Москвы между «Динамо» и ЦСКА среди игроков 2005 года рождения 16-летний Валентин Родионов потерял сознание после того, как вернулся со своей смены на скамейку запасных. Игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован, у него были диагностированы отёк головного мозга и ушиб мозга тяжёлой степени. Через два дня хоккеист был введён в медикаментозную кому, 26 ноября он скончался.