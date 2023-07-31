«В некоторых клубах семьи стоят в очереди за хоккеистами». Ячменёв — об отношении в Канаде

Главный тренер «Рубина» Денис Ячменёв ответил на вопрос об отношении к русским в Канаде. Специалист в сезоне-2001/2002 выступал в составе «Норт-Бэй Сентенниалс» в юниорской лиге Онтарио.

«Как относилась к русским семья, в которой жил? Обычным людям нет дела до политики. Они были рады, не первый год принимали хоккеистов к себе в дом. В некоторых клубах даже семьи стоят в очереди. Они хотят поселить к себе хоккеиста. Это почти привилегия. Делают это они не ради пособия, которое им платит клуб и которого зачастую не хватает на содержание юниора, а потому что любят хоккей и вот таким образом могут поддержать местную команду. Плохого отношения я к себе не видел. В первый год жил в двух разных семьях. В одной из них был ещё один парень с команды, наверное, это было сделано для того, чтобы адаптация проходила проще. Затем, когда я был в другой семье, туда приезжали мои родные, их с радостью принимали. Мы до сих пор общаемся с ними, замечательные люди», — сказал Ячменёв в интервью 72.ru.

Ранее Ячменёв рассказал о Челябинске в 90-е и о том, как начал заниматься хоккеем.