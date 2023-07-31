Chicago Hockey Now предположил, сколько очков наберёт Бедард в первом сезоне НХЛ

Журналист Нейт Браун в статье на портале Chicago Hockey Now поделился ожиданиями от первого сезона форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда в НХЛ.

«Я искренне верю, что подавляющее большинство болельщиков «Чикаго» не будут беспокоиться о цифрах после сезона. Это больше касается развития и успехов, которых добьётся команда после сезона с ним.

Сидни Кросби набрал безумные 102 очка в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2005/2006. Недавно Кросби подробно рассказал о своём сезоне новичка, который имел ряд сходств с тем, с чем сталкивается Бедард. Невероятные ожидания.

Я считаю, что с 18-летним игроком всё будет в порядке. 102 очка, возможно, будут немного завышенными ожиданиями, но 60–70 результативных баллов Бедарду вполне по силам набрать», — написал Браун.

Напомним, Бедард был задрафтован «Блэкхоукс» в 2023 году под общим первым номером.