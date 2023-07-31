Защитник «Трактора» Карпухин: возраст обязывает становиться лидером

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о сборах команды и планах на сезон.

«Хорошая функциональная работа идёт. Зал и лёд. Акценты ставятся на техническое оснащение, чтобы руки вспомнили, а также функциональную подготовку. Я сам в межсезонье тоже готовился. Но нельзя подготовить себя так, как ты подготовишься с командой. Чувствую себя хорошо, к нагрузкам готов. Знаю требования тренерского штаба.

Улицу в эти жаркие дни в Челябинске практически не вижу, только из автобуса (улыбается). Психологически себя настраиваю, что пора работать и неважно, какая за окном погода. Это специфика нашей работы. Июль у нас такой.

Со всеми новичками парой фраз перекинулись. С Витей Антипиным сижу рядом, больше с ним общаемся. Какие-то вопросы он задаёт, что-то я спрашиваю. В целом — все ребята хорошие. Кто-то с кем-то вместе уже играл. Адаптация большого труда не составит. Плюс-минус все друг друга знают. Нам нужно помочь новичкам влиться в коллектив, по любым вопросам помогать им, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Я в «Тракторе» местный. Для меня этот сезон будет шестым в КХЛ в составе команды. Я старожил, и возраст обязывает уже становиться лидером и брать лидерские качества на себя, а также в каких-то моментах быть коммуникационным звеном между тренерским штабом и командой. Во всём всем помогать», — приводит слова Карпухина официальный сайт «Трактора».

В минувшем сезоне 25-летний игрок обороны за челябинский клуб сыграл 54 встречи, в которых набрал 17 (7+10) очков.