The Athletic назвал главные проблемы «Вашингтона» в преддверии сезона-2023/2024

Журналист Дом Лущишин в статье на сайте The Athletic рассказал о главных проблемах «Вашингтон Кэпиталз» перед сезоном-2023/2024.
«Помимо Джона Карлсона, который старается оправдать ожидания, игра остальной части ядра команды стремительно падает вниз, поскольку хоккеисты терпят поражение от «Его Величества Времени». Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём стали тенью самих себя, Евгений Кузнецов полностью сорвался с обрыва, а проблемы Алекса Овечкина в обороне стали более обременительными, чем когда-либо прежде.
Проблема «Вашингтона» в последние сезоны заключалась в том, что его лидеры были недостаточно хороши, чтобы угнаться за другими «зверями Востока». Теперь проблема ещё больше обострилась. Недавние подписания, такие как Макс Пасиоретти и Дилан Строум, были разумным способом борьбы с этим, но этого просто недостаточно, когда лучшие игроки команды недостаточно хороши.
Защита команды менее проблемная в основном благодаря выгодной сделке с Расмусом Сандином и относительно идеальным контрактам Ника Дженсена, Мартина Фехервари и Тревора ван Римсдайка», — сказано в статье.
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