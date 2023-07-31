КХЛ перенесла два матча «Спартака» в сезоне-2023/2024

В связи с обращением ХК «Спартак» Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе трёх матчей регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.
Матч №677 «Спартак» — «Авангард» — с 4 февраля на 19 января 2024 года.
Матч №601 «Трактор» — «Спартак» — с 19 января 2024 года на 30 сентября 2023 года.
Матч №132 «Трактор» — «Нефтехимик» — с 30 сентября на 5 декабря 2023 года.
Красно-белые в межсезонье проведут четыре товарищеских матча: с «Витязем» (4 августа), с московским «Динамо» (6 августа), с «Амуром» (12 августа) и «Северсталью» (16 августа). Также «Спартак» примет участие в предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», который пройдёт с 24 по 27 августа.
Регулярный сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» откроет домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.
- 31 июля 2023
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:10
-
13:01
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:48
-
11:37
-
11:28
-
11:19
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:22
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
03:00
-
02:33
- 30 июля 2023
-
23:38
-
23:18
-
23:00