КХЛ перенесла два матча «Спартака» в сезоне-2023/2024

В связи с обращением ХК «Спартак» Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе трёх матчей регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч №677 «Спартак» — «Авангард» — с 4 февраля на 19 января 2024 года.

Матч №601 «Трактор» — «Спартак» — с 19 января 2024 года на 30 сентября 2023 года.

Матч №132 «Трактор» — «Нефтехимик» — с 30 сентября на 5 декабря 2023 года.

Красно-белые в межсезонье проведут четыре товарищеских матча: с «Витязем» (4 августа), с московским «Динамо» (6 августа), с «Амуром» (12 августа) и «Северсталью» (16 августа). Также «Спартак» примет участие в предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», который пройдёт с 24 по 27 августа.

Регулярный сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» откроет домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.