Генменеджер «Коламбуса»: мы рассчитываем на Тарасова, и нам нужен опытный вратарь
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что клуб ищет голкипера с опытом игры в НХЛ, который будет играть в основном за «Кливленд Монстерз» в Американской хоккейной лиге.
«Мы всё ещё ищем такого вратаря. У нас есть Джет Гривз, с которым мы планируем начать в «Кливленде». Мы рассчитываем на хороший год с Элвисом Мерзликиным и Даниилом Тарасовым, поэтому я думаю, что нам нужен один опытный вратарь, который мог бы стать наставником Гривза и быть вызванным в основную команду, если у нас будут травмы.
Мы полностью верим в наших вратарей. Это будет важный сезон для всех. Они должны будут оставаться здоровыми и использовать свои таланты по максимуму», — цитирует Кекяляйнена The Columbus Dispatch.
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