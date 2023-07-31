Назаров — о роли ИИХФ в деле Федотова: таким ослам, как Тардиф, нельзя доверять

Известный тренер Андрей Назаров оценил роль Международной федерации хоккея в деле о контракте вратаря Ивана Федотова.
«Что касается ИИХФ, которая должна выступить в роли вершительницы судеб и вынести якобы справедливое решение, то таким ослам, как Люк Тардиф, мы просто не можем доверять. Это профнепригодный и безграмотный руководитель, а его организация в её нынешнем виде – фарс и филькина грамота. Уже сейчас понятно, какое решение она вынесет, особенно при нынешней сложной политической ситуации в мире. Нашу сторону не должно волновать мнение Тардифа и ИИХФ. Единственное, что должен сделать Иван, так это вернуть «Филадельфии» деньги и подписной бонус в том случае, если он что-то получал от пенсильванского клуба», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 31 июля 2023
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