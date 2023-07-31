Источник рассказал о конфликте Скабелки и Григорьева, после которого игрок покинул «Барыс»

Стала известна причина досрочного расторжения контракта «Барыса» с защитником Михаилом Григорьевым. Об этом сообщает Шайба.kz.
«После ряда поражений в январе этого года главный тренер астанинской команды Андрей Скабелка довольно в грубой форме начал ругаться с хоккеистами, кидаться на них с матами, в том числе и на лидеров. Возможно, это обычное явление в хоккейной раздевалке, но ситуация накалилась настолько, что опытный Михаил Григорьев не выдержал и начал возражать белорусскому специалисту, заявив, что лучше бы он поддержал ребят и настроил их на игру. Случившийся эпизод подтвердили сразу несколько его участников. Этих людей уже нет в астанинском клубе.
С 15 января Михаил Григорьев перестал попадать в состав. Спустя месяц с ним досрочно расторгли контракт, хотя до конца регулярного чемпионата КХЛ оставалось пять матчей», — сказано в сообщении.
В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Григорьев сыграл 43 матча и записал в свой актив три результативные передачи с показателем полезности «-5».
Ранее «Чемпионат» рассказывал о проблемах Скабелки во время его работы в «Авангарде».
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