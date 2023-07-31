Журналист The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вегас» стать командой-династией

Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вегас Голден Найтс» стать командой-династией при условии победы в следующем сезоне.

«Если «Голден Найтс» снова выиграют Кубок, я думаю, что ответ будет положительным, с сильным акцентом на слове «современный».

Этот ответ сводится к тому, что считать династией. «Вегас», конечно, не подходит к определению прошлых династий с четырьмя, пятью или шестью Кубками за короткий промежуток времени, но я думаю, что они были бы на одном уровне с более поздними сериями «Лайтнинг», «Пингвинз» и «Блэкхоукс».

«Вегас» уже одержал 54 победы в плей-офф с момента присоединения к лиге в 2017 году и по этому показателю уступает только «Тампа-Бэй». Ещё одна победа в Кубке поднимет это число до 70, и единственными другими командами, одержавшими более 40 побед, являются «Тампа-Бэй» (61) и «Колорадо» (43).

Гипотетическая победа также означала бы, что «Голден Найтс» вышли бы в финал конференции в пяти из семи сезонов, с тремя финалами Кубка. С двумя титулами «Вегас» придаст определению династии современные оттенки», — сказано в статье.