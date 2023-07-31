Букмекерские конторы в Неваде потеряли $ 6,6 млн после победы «Вегаса» в Кубке Стэнли

По данным совета по контролю за азартными играми штата Невада, легальные букмекерские конторы региона потеряли $ 6,6 млн на хоккейных ставках, причём все они были связаны с финалом Кубка Стэнли. Об этом сообщает Los Angeles Times.
«Да, это определённо значительная потеря для категории ставок на спорт. Насколько я понимаю, общий консенсус заключается в том, что город больше рад за «рыцарей», чем за то, что спортивные букмекеры потеряли деньги. Все очень довольны той рекламой, которую клуб дал городу», — заявил старший экономический аналитик совета по контролю за азартными играми штата Невада Майкл Лоутон.
Ранее журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вегас Голден Найтс» стать командой-династией при условии победы в следующем сезоне.
- 31 июля 2023
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