Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Букмекерские конторы в Неваде потеряли $ 6,6 млн после победы «Вегаса» в Кубке Стэнли

Букмекерские конторы в Неваде потеряли $ 6,6 млн после победы «Вегаса» в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

По данным совета по контролю за азартными играми штата Невада, легальные букмекерские конторы региона потеряли $ 6,6 млн на хоккейных ставках, причём все они были связаны с финалом Кубка Стэнли. Об этом сообщает Los Angeles Times.

«Да, это определённо значительная потеря для категории ставок на спорт. Насколько я понимаю, общий консенсус заключается в том, что город больше рад за «рыцарей», чем за то, что спортивные букмекеры потеряли деньги. Все очень довольны той рекламой, которую клуб дал городу», — заявил старший экономический аналитик совета по контролю за азартными играми штата Невада Майкл Лоутон.

Ранее журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вегас Голден Найтс» стать командой-династией при условии победы в следующем сезоне.

Материалы по теме
Журналист The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вегас» стать командой-династией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023