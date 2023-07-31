Контракты Овечкина и Кузнецова — в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic

Журналист The Athletic Дом Лущишин разобрал контракты хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» перед стартом сезона-2023/2024. Обозреватель подсчитал эффективность всех соглашений.

Так, в топ-3 худших контрактов вошли двое россиян. Третье место с конца занял договор капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Контракт с кэпхитом $ 9,5 млн будет действовать ещё три сезона. Прибавочная стоимость соглашения — «-$ 8,8 млн», эффективность — 21%. На втором месте оказался контракт российского нападающего Евгения Кузнецова. Форвард зарабатывает $ 7,8 млн в год, договор будет действовать ещё два сезона. Прибавочная стоимость соглашения — «-$ 9,4 млн», эффективность — 10%.

Худшим контрактом признали контракт шведского нападающего Никласа Бекстрёма ($ 9,2 млн ещё на два года). Прибавочная стоимость соглашения — «-$ 13,1 млн», эффективность — 4%.

В число лучших контрактов вошли сделки Макса Пасиоретти ($ 2 млн на один сезон; прибавочная стоимость — $ 3,8 млн, эффективность — 81%), Расмуса Сандина ($ 1,4 млн на один сезон; $ 3,2 млн, 76%) и Дилана Строума ($ 5 млн на пять сезонов; $ 2,6 млн, эффективность — 56%)