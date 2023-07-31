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Жена Евгения Малкина поздравила мужа с 37-летием

Жена Евгения Малкина поздравила мужа с 37-летием
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Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале показала фотографию с поздравлениями своему мужу. Сегодня, 31 июля, хоккеисту исполнилось 37 лет.

Малкин — уроженец Магнитогорска. Нападающий играл за местный «Металлург» с 2003 по 2006 год. В 2004-м Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Джино играет за «пингвинов» с 2006 года. Евгений трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). За карьеру в НХЛ нападающий суммарно провёл 1063 встречи и набрал 1229 (471+758) баллов.

В завершившемся сезоне форвард сыграл в 82 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 56 ассистов, записав на свой счёт суммарно 83 очка. Малкин проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).

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