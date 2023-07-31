Евгений Малкин выложил пост в честь 37-летия и обыграл количество выигранных Кубков Стэнли

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях выложил фото в честь своего 37-летия.

Примечательна подпись к этой фотографии. Форвард написал только число 37, однако вместо тройки поставил три смайлика в виде кубков. Это является отсылкой к количеству Кубков Стэнли, которые завоевал Малкин. Россиянин вместе с «Питтсбургом» выигрывал плей-офф НХЛ в 2009, 2016 и 2017 годах.

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

Малкин — уроженец Магнитогорска. Нападающий играл за местный «Металлург» с 2003 по 2006 год. В 2004-м Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Джино играет за «пингвинов» с 2006 года. За карьеру в НХЛ нападающий суммарно провёл 1063 встречи и набрал 1229 (471+758) баллов.

В завершившемся сезоне форвард сыграл в 82 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 56 ассистов, записав на свой счёт суммарно 83 очка. Малкин проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).