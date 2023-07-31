Президент ИИХФ — о деле Федотова: наше решение будет основано на уважении контракта

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал новую информацию относительно ситуации российского вратаря Ивана Федотова. ИИХФ должна принять решение о легитимности одного из контрактов голкипера — с ЦСКА или «Филадельфией Флайерз».

«Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно ещё время, предстоит принять серьёзное решение. Наше решение будет основано на уважении контракта», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, сегодня, 31 июля, появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.