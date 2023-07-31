NHL Network назвал вероятных партнёров по звену Владимира Тарасенко в «Оттаве»
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NHL Network на официальной странице в «Твиттере» составил две первые тройки нападения «Оттавы Сенаторз» после перехода Владимира Тарасенко.
Российский нападающий займёт место в первом звене — на правом фланге. В тройке с Тарасенко места займут Брэди Ткачук — слева, а также Тим Штюцле — в центре. Во втором звене будут Клод Жиру (слева), Джош Норрис (в центре) и Дрейк Батерсон (справа).
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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