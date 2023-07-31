Российский экс-защитник ЦСКА продолжит карьеру в системе «Питтсбурга»

Российский защитник Дмитрий Саморуков стал игроком системы «Питтсбург Пингвинз». Хоккеист заключил соглашение с фарм-клубом «пингвинов» — «Уилкс-Барре», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что с 24-летним Саморуковым подписан контракт на один год.

Напомним, в ходе сезона-2022/2023 российского защитника обменяли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Сент-Луис Блюз» в сделке по переходу Клима Костина. Саморуков принял участие в двух встречах НХЛ за «блюзменов» в минувшем регулярном чемпионате. Кроме того, на его счету 69 матчей за «Спрингфилд» в регулярке АХЛ. Бывший защитник ЦСКА отметился четырьмя голами и 16 результативными передачами, суммарно набрав 20 (4+16) очков при общем коэффициенте полезности «+1».