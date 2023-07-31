Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский экс-защитник ЦСКА продолжит карьеру в системе «Питтсбурга»

Российский экс-защитник ЦСКА продолжит карьеру в системе «Питтсбурга»
Комментарии

Российский защитник Дмитрий Саморуков стал игроком системы «Питтсбург Пингвинз». Хоккеист заключил соглашение с фарм-клубом «пингвинов» — «Уилкс-Барре», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что с 24-летним Саморуковым подписан контракт на один год.

Напомним, в ходе сезона-2022/2023 российского защитника обменяли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Сент-Луис Блюз» в сделке по переходу Клима Костина. Саморуков принял участие в двух встречах НХЛ за «блюзменов» в минувшем регулярном чемпионате. Кроме того, на его счету 69 матчей за «Спрингфилд» в регулярке АХЛ. Бывший защитник ЦСКА отметился четырьмя голами и 16 результативными передачами, суммарно набрав 20 (4+16) очков при общем коэффициенте полезности «+1».

Материалы по теме
«Питтсбург» подписал бывших форвардов «Вашингтона» и «Торонто», а также ещё двух игроков
«Питтсбург» подписал контракт с бывшим нападающим сборной Швеции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023