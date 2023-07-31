Канадский новичок минского «Динамо» обратился к болельщикам клуба

Канадский голкипер и новичок минского «Динамо» Дилан Фергюсон записал видеообращение к фанатам белорусского клуба.
«Привет болельщикам «Динамо»! Это Дилан Фергюсон. Очень рад возможности быть в Минске, встретить болельщиков. Вперёд», — цитирует вратаря официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, ранее стало известно, что 24-летний голкипер подписал с минчанами соглашение. В минувшем сезоне Фергюсон сыграл два матча за «Оттаву Сенаторз», зафиксировав показатель в 94% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,52. Особо успешной получилась дебютная встреча в лиге. Тогда канадец повторил 40-летний рекорд НХЛ по количеству спасений в первой встрече в лиге, совершив 48 сейвов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 победа «Оттавы»). Ещё пять матчей вратарь сыграл за «Торонто Марлис» в АХЛ при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,12. Также на его счету восемь встреч в АХЛ за «Белвилл Сенаторз» с 92,6% отражённых бросков.
Всего в НХЛ на счету голкипера три матча, в АХЛ — 29 матчей с процентом отражённых бросков 91,5%. Основную часть карьеры вратарь провёл в Западной хоккейной лиге Канады, где сыграл 155 встреч с процентом отражённых бросков 90,8%.
- 31 июля 2023
-
20:05
-
19:45
-
19:35
-
19:11
-
18:59
-
18:36
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:20
-
16:48
-
16:30
-
16:30
-
15:45
-
15:21
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:10
-
13:01
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:48
-
11:37
-
11:28
-
11:19
-
11:04
-
10:45
-
10:27