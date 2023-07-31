Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о запросе об обмене из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кзпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о запросе об обмене из столичного клуба.

«Это не совсем так (смеётся). Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Из какого издания? Да много их. Мне постоянно скидывают фотки, то в другую команду [перехожу], то ещё куда. А я в принципе сам особо и не знаю. Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь остаётся. К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них, правильно? Это бизнес, и то, что ты хочешь, никому не важно. Они делают так, как нужно. Но, надеюсь, всё будет хорошо, и получится в хоккей поиграть ещё немножко», — сказал Кузнецов в эфире телеграм-канала «Трактора».