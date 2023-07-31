Бобровский: понимаю, что любовь в соцсетях — ненастоящая. Эта комната сознания закрыта

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением об отношении к себе в социальных сетях.
«Вещи во «Флориде» потихоньку выравниваются и приобретают правильную форму. Мне нравятся процесс и прогресс, который у нас происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволила вывести клуб на новый уровень.
Прошлые сезоны во «Флориде» — это было очень полезное время для меня. Я получил множество уроков, из которых сделал правильные выводы. Трудности закаляют характер и укрепляют волю.
Соцсети разрывались от любви ко мне во время плей-офф? Я понимал и понимаю, что это ненастоящая любовь. Соответственно, эта комната моего сознания закрыта, и я не вижу смысла туда заходить», — сказал Бобровский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Полное интервью можно будет прочитать завтра, 1 августа, на «Чемпионате» в 8:00.
- 31 июля 2023
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