Бобровский: понимаю, что любовь в соцсетях — ненастоящая. Эта комната сознания закрыта

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением об отношении к себе в социальных сетях.

«Вещи во «Флориде» потихоньку выравниваются и приобретают правильную форму. Мне нравятся процесс и прогресс, который у нас происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволила вывести клуб на новый уровень.

Прошлые сезоны во «Флориде» — это было очень полезное время для меня. Я получил множество уроков, из которых сделал правильные выводы. Трудности закаляют характер и укрепляют волю.

Соцсети разрывались от любви ко мне во время плей-офф? Я понимал и понимаю, что это ненастоящая любовь. Соответственно, эта комната моего сознания закрыта, и я не вижу смысла туда заходить», — сказал Бобровский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью можно будет прочитать завтра, 1 августа, на «Чемпионате» в 8:00.