«Удалось оставить команду в игре». Бобровский — о невероятном сейве в серии с «Бостоном»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о серии с «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф НХЛ — 2023.

«Как удалось отыграться с 1-3 в серии с «Бостоном»? Господь бог был на нашей стороне. «Бостон» — умная, обученная команда. Грамотное нападение, мощная защита, великолепный вратарь. Ни в один из периодов серии я не чувствовал, что они расслабились. Они бились и отдавались на 100%, но это хоккей, и, как я сказал выше, хвала богу за нашу триумфальную победу в серии.

Мой сейв на Маршане в пятом матче? Оглядываюсь назад, и какие-то моменты игры кажутся более яркими. Обстоятельства так сложились, и мне удалось оставить команду в игре, но, не забей Ткачук в овертайме, всё потеряло бы смысл и никто даже не вспомнил бы о сейве. Каждый игрок привнёс свою лепту в успех команды. Кому-то повезло оказаться в нужном месте в нужный момент, кто-то проделал титанический объём черновой работы, а кто-то, несмотря на травмы, находил в себе силы выходить и помогать команде», — сказал Бобровский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

ВИДЕО