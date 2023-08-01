Бобровский рассказал, как чувствовал себя после 140-минутной игры с «Каролиной» в плей-офф

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вспомнил длительный матч с «Каролиной Харрикейнз» в финале конференции плей-офф НХЛ — 2023.
«Это был интересный опыт. Интересные ощущения. Хороший психологический тест. Вратарь соперника в овертайме творил чудеса, и во многом благодаря ему овертайм продлился так долго. Сколько килограммов потерял? Я, если честно, не веду контроль за весом. За игру в среднем уходит от одного до трёх килограммов.
Да, время на восстановление перед повторной игрой сократилось. Важно было принять правильные решения для оптимального отдыха. Мне понравилось, как я себя чувствовал во второй игре. Было ощущение, как будто первая игра продолжилась, и я сразу вошёл в состояние потока, где всё удобно и комфортно», — сказал Бобровский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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