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«Узнавал некоторые диагнозы и был шокирован». Бобровский — о травмах игроков «Флориды»

«Узнавал некоторые диагнозы и был шокирован». Бобровский — о травмах игроков «Флориды»
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о травмах игроков команды в плей-офф НХЛ — 2023.

«Думаю, первые две игры финала мы немного перегорели эмоционально. Мы слишком сильно хотели победить, и эмоции порой преобладали над холодным рассудком. Начали ошибаться, допускать ненужные удаления. В связи с этим дали почувствовать уверенность сопернику. Хотя у нас был шанс выравнять серию. Нам чуть-чуть не хватило в четвёртой игре. Ну и соперник показал умный командный хоккей.

Да, многие наши ребята играли с серьёзными травмами. После того как узнавал диагнозы некоторых повреждений у ребят, я был слегка шокирован увидеть их в обойме на следующий матч. Два месяца упорной борьбы, конечно, сказываются», — сказал Бобровский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
«Благодарен Господу за мой путь». Интервью с Бобровским — русским героем сезона НХЛ
Эксклюзив
«Благодарен Господу за мой путь». Интервью с Бобровским — русским героем сезона НХЛ
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