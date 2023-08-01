Бобровский: в это межсезонье «Флорида» стала сильнее. Но многое будет зависеть от психики

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о межсезонье команды.

«Каждый сезон несёт свои белые и чёрные полосы. Многое зависит от стабильной психики, как индивидуальной, так и командной. Мы получили хороший опыт, и у нас правда хорошая команда. Я считаю, что за это межсезонье мы стали сильнее. Менеджмент проделал хорошую работу. Но хоккей — это игра, и никогда не знаешь, что будет. Лига очень сильна, конкуренция невероятно высока», — сказал Бобровский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». «Золотым рыцарям» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «Вегас» и вовсе разгромил «Пантерз» со счётом 9:3.