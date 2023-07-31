«Что-то на Шипачёвском!» Яшкин выложил совместное фото с Шипачёвым в форме «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале выложил совместную фотографию с одноклубником Вадимом Шипачёвым. Сейчас у казанцев в разгаре тренировочные сборы.

«Что-то на Шипачёвском!» — говорится в сообщении.

Напомним, Яшкин стал игроком «Ак Барса» в нынешнее межсезонье. Чешский нападающий перешёл в качестве свободного агента из СКА. Шипачёв стал хоккеистом казанцев в 2022 году после обмена из московского «Динамо».

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, который больше одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей. В межсезонье чешский хоккеист покинул СКА и подписал соглашение с «Ак Барсом».